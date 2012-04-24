У Львові скоєно напад на посадовця податкової міліції

Львів. 24 квітня. УНІАН. Сьогодні вранці невідомий скоїв напад на першого заступника начальника податкової міліції ДПС у Львівській області полковника міліції Юрія Лопотова.

Цю інформацію УНІАН підтвердив начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

„Сьогодні, близько 8.00 години, на вулиці Льва Толстого у Львові невідомий скоїв напад на першого заступника начальника податкової міліції завдавши йому тілесні ушкодження. Інцидент стався тоді, коли заступник начальника податкової міліції виходив з двору будинку, в якому він проживає і зачиняв хвіртку”, - розповів Олександр Рудяк.

Як зазначив очільник обласної міліції, потерпілий проходить обстеження в лікарні.

„На тілі є синець, інших тілесних ушкоджень немає”, - відмітив очільник обласної міліції.

Він також зазначив, що мотиви нападу встановлюються, працює слідчо-оперативна група. Проводиться перевірка.

У прес-службі ДПС у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що в них „офіційної інформації про скоєний напад немає” і відмовилися від подальших коментарів.