Директора залізничної станції "Садгора" затримали на хабарі

Чернівці. 26 квітня. УНІАН. Чернівецька транспортна прокуратура 25 квітня порушила кримінальну справу відносно начальника залізничної станції «Садгора» відокремленого підрозділу «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).



Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, встановлено, що начальник залізничної станції, будучи службовою особою, з метою незаконного збагачення вимагав у одного з регіональних менеджерів, який здійснює оформлення та відправку склобою, хабар в розрахунку по 200 грн. за кожен вагон, поданий під завантаження. У випадку відмови – погрожував чинити перешкоди у здійсненні відправки склобою вантажними вагонами.



Того ж дня під час отримання частини хабара в сумі 1000 грн. начальник станції був затриманий у порядку ст.115 КПК України. Досудове слідство у справі триває.

БукІнфо

