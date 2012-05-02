У столиці за три вихідні дні ДАІшники затримали десятки п’яних водіїв

Київ. 2 травня. УНІАН. З 29 квітня по 1 травня співробітники столичної ДАІ виявили 154 водія в нетверезому стані, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ у Києві.

За словами начальника управління столичної Державтоінспекції Анатолія Курінного, з початку року інспектори задокументували майже 4,5 тис водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння з початку року районними судами Києва прийнято 1808 рішень, у 596 випадках водіїв позбавили права керування транспортним засобом.