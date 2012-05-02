У столиці за три вихідні дні ДАІшники затримали десятки п’яних водіїв
18:39, 02 травня 2012Кримінал
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З початку року 4,5 тис водіїв
Київ. 2 травня. УНІАН. З 29 квітня по 1 травня співробітники столичної ДАІ виявили 154 водія в нетверезому стані, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ у Києві.
За словами начальника управління столичної Державтоінспекції Анатолія Курінного, з початку року інспектори задокументували майже 4,5 тис водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.
За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння з початку року районними судами Києва прийнято 1808 рішень, у 596 випадках водіїв позбавили права керування транспортним засобом.
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