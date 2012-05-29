На Чернігівщині затримали міліціонера, який збував наркотики

Чернігів. 29 травня. УНІАН. На Чернігівщині порушеного кримінальну справу проти міліціонера, якого затримали під час продажу наркотиків. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Слідчий відділ прокуратури Чернігівської області за матеріалами підрозділу внутрішньої безпеки МВС України в області порушив кримінальну справу стосовно співробітника управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Київській області за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Як встановлено, міліціонер збував у м. Корюківці Чернігівської області особливо небезпечний наркотичний засіб та був затриманий при черговій спробі його реалізувати.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід – його випущено під заставу.

У справі триває слідство.