На Чернігівщині затримали міліціонера, який збував наркотики
Взяли „на гарячому”
Чернігів. 29 травня. УНІАН. На Чернігівщині порушеного кримінальну справу проти міліціонера, якого затримали під час продажу наркотиків. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Слідчий відділ прокуратури Чернігівської області за матеріалами підрозділу внутрішньої безпеки МВС України в області порушив кримінальну справу стосовно співробітника управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Київській області за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Як встановлено, міліціонер збував у м. Корюківці Чернігівської області особливо небезпечний наркотичний засіб та був затриманий при черговій спробі його реалізувати.
Обвинуваченому обрано запобіжний захід – його випущено під заставу.
У справі триває слідство.