Працівники Львівської митниці виявили у поляка 9,5 кг героїну

Київ. 29 травня. УНІАН. Працівники Львівської митниці виявили у громадянина Польщі 9,5 кілограмів наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, учора в пункті пропуску через державний кордон митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці виявлено велику партію наркотиків.

Ймовірно, вилучена речовина може бути героїном.

У зону митного контролю на смугу руху «зелений коридор» в напрямі виїзду з України заїхав легковий автомобіль під керуванням громадянина Республіки Польщі. У митників виникла підозра стосовно можливого порушення митних правил, тому автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів. Під час поглибленого огляду автомобіля водій заявив митникам та представникам прикордонної служби, що приховав від митного контролю 27 блоків сигарет.

Проте після демонтажу паливного бака автомобіля у чорних полотняних мішечках було виявлено 20 пакунків з невідомою порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору загальною вагою приблизно 9,5 кг.

Речовину вилучено та направлено на експертизу. За попередньою інформацією, це може бути наркотична речовина героїн.