На Закарпатті під час риболовлі школяра вразив струм у 10 000 ВТ

Ужгород. 13 червня. УНІАН. Учора до правоохоронців Тячівського РВ УМВС надійшло повідомлення від мешканця смт. Солотвино про нещасний випадок за участі дитини.

Чоловік розповів міліції, що після обіду цього ж дня біля прісноводного озера поблизу села він виявив тіло малолітнього хлопчика, учня 4 класу Солотвинської ЗОШ.

Як з'ясували правоохоронці, хлопчик рибалив в неогородженому озері без будь-яких знаків про заборону риболовлі. Дитина закидуючи вудку, зачепила дроти високовольтної лінії. Внаслідок ураження електрострумом потужністю 10 000 ВТ хлопчик загинув на місці.

Подібні випадки - не рідкість на Закарпатті. Так, нещодавно на Мукачівщині трьох рибалок вбило струмом, ще четверо були травмовані.

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