Уряд хоче проводити додаткові перерахунки пенсій

Київ. 22 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України просить Верховну Раду дозволити йому проводити додаткові перерахунки пенсій військовослужбовцям.

Про це йдеться в урядовому законопроекті „Про внесення зміни до статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зареєстрованому у парламенті 21 червня.

Законопроект передбачає надання права Кабінету міністрів приймати рішення про проведення додаткового перерахунку військових пенсій.

У пояснювальній записці наголошується, що метою проекту є надання права Кабміну для недопущення різниці в розмірах пенсії залежно від року їхньотго призначення, виходячи із фінансових можливостей державного бюджету, приймати рішення про проведення додаткового перерахунку пенсій.

«Прийняття акту дозволить забезпечувати рівність розмірів пенсій, призначених відповідно до закону, незалежно від часу призначення», - зазначають в уряді.