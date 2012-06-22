На Хмельниччині у виправних колоніях помирають від СНІДу

Прокурор Хмельницької області занепокоєний підвищенням рівня смертності засуджених. Торік у виправних колоніях Хмельниччини померло 8 осіб, а цього року - 13. Більшість з них померло на тяжкій стадії СНІДу.

Прокурор Хмельницької області Юрій Голуб з перевіркою побував в Ізяславській та Замковій виправних колоніях, де провів прийом засуджених з особистих питань. Першочергово він звернув увагу на додержанні кримінально-виконавчого законодавства в цих установах, забезпеченні конституційних прав засуджених. Під час обходу відвідав жилі та виробничі приміщення, медичні частини, харчоблоки. У Замковій ВК №58 з максимальним рівнем безпеки прокурор області побував у секторі довічного позбавлення волі, де утримується 116 осіб. Цікавило його також питання взаємодії з органами внутрішніх справ, як відслідковується подальший шлях тих, хто звільнився з місць позбавлення волі.

Під час особистого прийому до Юрія Голуба звернулось майже десяток засуджених із заявами щодо порядку умов відбування покарання, законності постановлених судом вироків. Помітно покращились побутові умови, а тому не було жодних скарг на незадовільне харчування та медичне обслуговування. Тим більше, що в минулому році установи виконання покарань області забезпечені медичним обладнанням на суму більше 2 мільйонів гривень.

Незважаючи на це, прокурор області занепокоєний підвищенням рівня смертності засуджених. Торік у виправних колоніях Хмельниччини померло 8 осіб, а цього року - 13. Більшість з них померло на тяжкій стадії СНІДу.

«Причиною такого стану є те, що засуджені потрапляють в установи виконання покарань вже серйозно хворі, - зауважив прокурор області Юрій Голуб. - На волі вони вели асоціальний спосіб життя, організм підірваний алкоголем та наркотиками. А тому навіть висококваліфікована медична допомога в цих випадках безсила». Такі перевірки прокурор області проводить систематично в усіх пенітенціарних закладах. І додержання у них законності тримає на особистому контролі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області.

Газета Є