На соняшниковому полі на Прикарпатті знайшли вбитого школяра

Івано-Франківськ. 30 липня. УНІАН. На Прикарпатті вбито десятикласника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, вчора в с. Рогиня Городенківського району на соняшниковому полі було виявлено тіло хлопця з тілесними ушкодженнями.

Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілим виявився 15-річний місцевий мешканець, учень десятого класу. На тіло неподалік дороги випадково натрапив 47-селянин, який одразу звернувся до правоохоронців.

На даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи, яка вчинила злочин.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).