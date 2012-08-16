Дівчатам, які побили подругу та скинули її з балкону, дали по 13 років

Полтава. 16 серпня. УНІАН. У Полтавській області двох дівчат, які жорстоко побили свою подругу, засудили до 13 років позбавлення волі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.

Згідно з повідомленням, відповідну постанову виніс Апеляційний суд Полтавської області.

Так, 21-річну і 25-річну дівчат визнано винними в тому, що у ніч з 19 на 20 листопада 2010 року, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, катували свою 21-річну подругу, яку звинуватили у викраданні і пошкодженні майна, що їм належало. Щоб змусити потерпілу зізнатися у крадіжці, засуджені катували її, завдаючи численних ударів кулаками, ногами, підручними предметами по голові та іншим частинам тіла. Вони уламками дзеркала дряпали її тіло, ножем відрізували волосся, скоювали інші жорстокі насильницькі дії. Не одержавши від дівчини зізнання у крадіжці, вони виштовхнули її роздягненою на балкон і закрили двері. Від перенесених тортур і холоду вона знепритомніла. Далі, щоб приховати злочин і уникнути покарання, вони скинули дівчину з балкона 4-го поверху на землю, намагаючись імітувати її самогубство. Тільки завдяки втручанню сусідів, які викликали «швидку допомогу», дівчина залишилася жива.

У прокуратурі також відзначили, що суд задовольнив позов потерпілої в повному обсязі і ухвалив стягнути із засуджених майже 109 тис. грн матеріального і морального збитку.