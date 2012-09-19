Водій стріляв у охоронця автостоянки за відмову відкрити шлагбаум

Одеса. 19 вересня. УНІАН. Співробітниками міліції затримано водія позашляховика Toyota Prado, який стріляв у охоронця автостоянки за відмову відкрити шлагбаум.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області, 18 вересня затриманий наніс 35-річному охоронцю кульове поранення в ногу з травматичного пістолета через те, що той відмовлявся підняти шлагбаум перед автомобілем на стоянці в районі 13-ї станції Великого фонтану. Постраждалого госпіталізовано до однієї з міських клінічних лікарень.

У ході оперативно-розшукових заходів озброєного автомобіліста затримано й він дає правдиві свідчення про скоєний злочин, у нього вилучено пістолет ”ПМ-РФ” калібру 9 мм.

За фактом хуліганства порушено кримінальну справу за ознаками ч.4 ст. 296 КК України.