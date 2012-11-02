В Одесі на ринку «7-й кілометр» торговці-іноземці влаштували бійку

Одеса. 2 листопада. УНІАН. В Одесі на території промислового ринку «7-й кілометр» четверо торговців - іноземних громадян віком від 22 до 26 років госпіталізовані після бійки зі співвітчизниками із застосуванням холодної зброї

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «до чергової частини відділу міліції на промринку 1 листопада надійшло повідомлення від лікаря Одеської міськлікарні про доставку і надання медичної допомоги чотирьом іноземцям з численними ножовими пораненнями».

В результаті оперативно-розшукових заходів міліцією затримано чотирьох іноземних громадян віком від 18 до 27 років, які, як попередньо встановлено, «завдали ножових поранень чотирьом співвітчизникам на грунті неприязних стосунків. У осіб, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність, вилучено речові докази - ножі та арматуру».

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками ст. 296 ч.4 КК України (хуліганство), повідомили в облУВС, проте не уточнили, громадянами якої країни є учасники інциденту.