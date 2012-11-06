Реалізатор хакерських програм отримав півтора роки в’язниці

Черкаси. 6 листопада. УНІАН. Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області реалізатора хакерських програм засуджено до 1,5 років в’язниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі УСБУ в Черкаській області, встановлено, що мешканець міста Сміла реалізовував шкідливий програмний продукт KGB Keylogger 4.2.

У лютому 2012 року співробітники СБУ затримали правопорушника «на гарячому», під час продажу CD-диска з забороненою програмою, яка дає можливість зламувати паролі та отримувати доступ до комп’ютерів.

Вироком суду, який набув чинності на цьому тижні, зловмисника визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) ККУ і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з іспитовим строком в 1 рік.

