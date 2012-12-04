У Польщі за спробу дати хабар прикордоннику затримали українця

Варшава. 4 грудня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби (Straz graniczna, SG) затримали громадянина України, котрий намагався дати хабар прикордоннику за проїзд до Польщі поза чергою автомобілів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба SG у вівторок, 4 грудня.

34-річного українця затримали у пункті пропуску Зосін-Устилуг (Волинська область). Він намагався дати прикордоннику хабар у розмірі 20 доларів.

Прес-служба SG зауважила, що хабар такого ж самого розміру намагався дати працівнику польської прикордонної служби громадянин Білорусі, котрий хотів перетнути польський кордон на вантажівці без усіх необхідних супровідних документів.

В обох випадках порушено справи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада польські прикордонники затримали 47-річну громадянку України, котра намагалася дати 25 євро хабара за те, аби її не вносили в базу осіб, котрі порушили дозволений термін перебування у Польщі.

Довідка УНІАН. З початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі, громадянами України, розмір хабарів переважно становив від 10 до 50 євро.

Спроби хабарництва караються у більшості випадків умовним вироком - від 6 місяців до року з випробувальним дворічним терміном.

Прикордонники у схожих випадках, як правило, відпускають затриманих одразу після оформлення усіх документів в справі.