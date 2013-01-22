У Києві засуджено 50-річну жінку, яка «замінувала» житловий будинок

Київ. 22 січня. УНІАН. Шевченківський райсуд Києва виніс вирок киянці, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в м.Києві, у липні 2012 року вона повідомила телефоном правоохоронців, що в одному з житлових будинків столиці закладено вибухівку. Працівники столичного УСБУ, МВС та вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, оглянули приміщення та прилеглу територію, проте підозрілих предметів не виявили.

Особу жінки невдовзі встановили. Нею виявилася 50-річна мешканка вулиці, де розташовано той будинок. Свій вчинок вона пояснити не змогла, оскільки на момент здійснення анонімного повідомлення перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Дії жінки були кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадянам, знищення або пошкодження об’єктів власності).

Її засуджено до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.