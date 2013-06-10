На території дитячого табору знайшли мертвою жінку
13:37, 10 червня 2013Кримінал
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Затримали співмешканця
У Донецькій області на території дитячого оздоровчого табору знайдено мертвою з ознаками удушення 36-річну жительку міста Дзержинська.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
У результаті проведення слідчих дій затримано 42-річного співмешканця потерпілої. У міліції кажуть, що чоловік на території вказаного табору під час сварки на ґрунті ревнощів задушив жінку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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