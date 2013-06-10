На території дитячого табору знайшли мертвою жінку

У Донецькій області на території дитячого оздоровчого табору знайдено мертвою з ознаками удушення 36-річну жительку міста Дзержинська.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У результаті проведення слідчих дій затримано 42-річного співмешканця потерпілої. У міліції кажуть, що чоловік на території вказаного табору під час сварки на ґрунті ревнощів задушив жінку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).