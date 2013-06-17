В Одесі голова кредитної спілки «кинув» 800 вкладників

Голова кредитної спілки Одещини понесе покарання за обман вкладників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС Украни, завершується розслідування справи за фактами розкрадання грошових коштів вкладників однієї з великих кредитних спілок міста Одеси.

Як зазначається у повідомленні, кредитне товариство розпочало свою діяльність у 2006 році з прийняття вкладів та видачі кредитів. Союз складався з головного офісу та 4-х відділень, розташованих у різних районах міста.

Клієнтами установи, переважно, були люди похилого віку, які «повелися» на високий відсоток та несли свої заощадження, щоб покласти їх на депозитні вклади. Вірячи обіцянкам представників компанії, деякі громадяни віддавали свої останні накопичені гроші.

Як з'ясувалося пізніше, через несумлінність керівників кредитна спілка перестала виконувати свої зобов'язання перед вкладниками, практично не виплачуючи відсотки за депозити та самі вклади.

У міліцію почали надходити численні заяви ошуканих громадян з проханнями про прийняття заходів до працівників фінансової установи та у наданні допомоги з повернення вкладених коштів.

ри проведенні розслідування за даним фактом було встановлено, що голова спілки розставив на усіх ключових посадах підприємства своїх родичів та особисто відданих йому людей, які займалися перенаправленням фінансових потоків.

Співробітниками сектору Державної служби по боротьбі з економічними злочинами Приморського районного відділу міліції міста Одеси були виявлені численні факти шахрайства з боку посадових осіб кредитної спілки, в результаті чого правоохоронцями у 2010 році було порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

У ході проведення судово-економічних експертиз було встановлено, що за період роботи фінансисти уклали 3694 депозитних договори, загальна сума вкладів по яких склала майже 100 мільйонів гривень.

Із вказаної кількості вкладників третина громадян так і не повернула свої заощадження, у результаті чого нанесений збиток склав 25 мільйонів гривень.

У ході слідства потерпілими визнано понад 800 осіб.

Як з'ясувалося, найбільша відповідальність за обман вкладників лежить на 30-річному громадянинові сусідньої держави - голові кредитного товариства, який до недавнього часу перебував у розшуку.

Відносно керівника спілки розпочато кримінальне провадження за ч. 3,4,5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.