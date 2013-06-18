У Миколаєві місцеві жителі вкрали з вагонів 7,5 тонн цукру

Працівники лінійного відділу на залізничній станції Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці минулого тижня затримали на місці злочину двох місцевих жителів, які викрали 7,45 тис. кг цукру з двох вагонів вантажного потягу.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника зі зв`язків з громадськістю лінійного відділу на станції Миколаїв Ольга Владова.

Під час проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території обслуговування співробітники кримінального розшуку лінійного відділу на ст. Миколаїв у Східному парку станції виявили двох чоловіків, які в лісопосадці намагалися завантажити крадені мішки з цукром у два легкові автомобілі.

Правопорушниками виявилися 38-річний і 37-річний жителі Миколаївської області, які раніше до кримінальної відповідальності не притягалися.

За словами затриманих, вони приїхали в лісосмугу, розташовану поблизу залізниці, щоб знайти місце, де можна накосити трави для домашнього господарства. Побачивши, що до приймально-вантажного парку станції прибув черговий потяг, вирішили перевірити, який в ньому вантаж. Відкривши вагон за допомогою спеціального інструменту, вони виявили там мішки з цукром і змовилися його викрасти з метою подальшого перепродажу. Всього зловмисники встигли заховати у лісопосадці 155 мішків цукру вагою 7 тис. 450 кг, після чого їх затримали правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка). Викрадений цукор повернено власнику.

Перевіряється причетність ще двох осіб до скоєння даного правопорушення, а також з’ясовуються усі обставини підготовки і скоєння крадіжки. Триває досудове розслідування.