Зловмисники „обчистили” вантажівку із зерном доки водій спав у кабіні

У Миколаєві міліція затримала чотирьох чоловіків, які вкрали близько 30 мішків зерна з вантажівки зі сплячим водієм.

Про це УНІАН повідомили в групі зв`язків із громадськістю ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, рано вранці 24 червня до чергової частини Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з дворів біля складського приміщення невідомі розвантажують зерно з автомобіля Iveco.

Для перевірки одержаної інформації було направлено наряд патрульної служби.

Прибувши на місце, правоохоронці побачили, як двоє чоловіків, перебуваючи на причепі вантажного автомобіля, насипають зерно в мішки і спускають їх вниз своїм спільникам. Побачивши співробітників міліції, зловмисники спробували втекти, але були затримані й доставлені до Ленінського райвідділу міліції.

Правоохоронці з`ясували, що поки водій вантажівки спав у кабіні, зловмисники розвантажували його причіп із зерном.

Наповнені мішки злодії переносили до свого автомобіля, який залишили в сусідньому дворі, після чого відвозили пшеницю додому до одного з них, розвантажували і знову поверталися за новою партією зерна.

Злодіями виявилися четверо жителів Миколаївської області віком від 19 до 30 років. За даними міліції, зловмисники встигли зробити кілька ходок і вкрасти близько 30 мішків зерна.

Факт злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правоохоронці проводять перевірку.