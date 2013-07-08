Близько 100 кг наркотиків спалили у Рівному

Представники відділу по боротьбі із незаконним обігом наркотиків у Рівненській області спалили близько 100 кг наркотичних засобів. Загальна їх вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні звуків із громадськістю МВС України.

«Вилучені під час збуту або вживання наркотичні засоби, а також засоби для їхнього виготовлення й зберігання спалюють після відповідних судових рішень», - сказано в повідомленні.

Як пояснили представники відділу по боротьбі із незаконним обігом наркотиків, подібні заходи проводять постійно. Серед знищених наркотичних засобів найбільше макової соломки та коноплі. Окрім того, у вогонь кинули і важкі наркотики – амфетамін, метамфетамін, метадон, субітекс.

Наявність зазначених у судових вироках наркозасобів і фіксацію їх в акті засвідчила спеціальна комісія в складі співробітників органів внутрішніх справ, управління СБУ й Державної виконавчої служби.