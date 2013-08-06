Батько через ремонт у квартирі застрелив сина

У Севастополі 66-річний чоловік з вікна своєї кімнати, пострілом з мисливської рушниці, вбив власного сина. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На місці події правоохоронці встановили, що конфлікт, який виник на побутовому ґрунті між батьком та його 42-річним сином, тривав вже давно. Але ніхто з родичів, у родині, де сталася трагедія, уваги на це не звертав. Сусіди кажуть про цю сім'ю, що вона була порядною і працьовитою.

«Загиблий та його батько не зловживали спиртними напоями. Син навіть не курив, завжди був ввічливий, уважний, - розповідає одна з сусідок. - З дружиною чоловік розлучився років сім тому. Донька після розлучення батьків залишилася жити з батьком. А те, що частенько скандалив зі своїм батьком... Та хто зараз не скандалить? Сварки були через все: і через ремонт в будинку, кожен хотів зробити по-своєму, і через те, кому скільки платити за електрику, воду і т.д.».

«Про те, що батько таємно придбав рушницю, нам брат розповів два тижні тому, - повідомила одна з дочок затриманого. - Батько тоді і пригрозив братові, що тепер все буде по-іншому - так, як він хоче».

У повідомленні зазначається, що напередодні того трагічного дня батько з сином знову посварилися через ремонт у будинку. Ввечері 66-річному пенсіонеру стало погано з серцем. Він пішов до сусідки і попросив які-небудь ліки.

«Вночі я вирішив, що настав час і я не буду далі відкладати. Я так і вирішив, що вб'ю його», – розповів затриманий.

Правопорушник був затриманий співробітниками міліції, зброя вилучена. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.