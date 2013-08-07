Мін’юст підготував новий антикорупційний законопроект

Для реалізації завдань, пов’язаних із лібералізацією ЄС візового режиму для України, Міністерство юстиції України завершило підготовку законопроекту щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на врахування рекомендацій експертів Європейської комісії щодо удосконалення правового регулювання у сфері запобігання та протидії корупції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Перша група змін напряму пов’язана із реалізацією рекомендацій GRECO (Групи держав проти корупції), які були надані в рамках спільних Першого та Другого раундів, а також Третього раунду оцінювання, і на виконанні яких наполягають експерти Європейської комісії.

Пропонується встановити, що відповідальність за хабарництво у приватному секторі нестимуть не лише службові особи, а й інші працівники.

Крім цього, згідно із рекомендаціями GRECO, вводиться кримінальна відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди та прийняття такої обіцянки. Також планується підвищити санкції за корупційні злочини, пов’язані з одержанням чи наданням неправомірної вигоди.

Друга група запропонованих змін стосується реалізації рекомендацій, висловлених безпосередньо експертами Європейської комісії, у тому числі за результатами аналізу нещодавно прийнятого пакету із чотирьох антикорупційних законів.

Вказаними змінами передбачається переглянути механізм перевірки відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, забезпечивши об’єктивну перевірку відомостей, зазначених у деклараціях.

Поряд із цим передбачається встановити відповідальність за подання у вказаних деклараціях завідомо недостовірних відомостей.

Найближчим часом текст законопроекту буде передано експертам Європейської комісії для аналізу на його відповідність міжнародним стандартам у сфері запобігання і протидії корупції.