В автокатастрофі загинув архімандрит Лонгін (Чернуха)

7 серпня в автокатастрофі загинув головний редактор «Церковной православной газеты» архімандрит Лонгін (Чернуха).

Як повідомляє сайт Православие в Украине, трагедія сталася близько 16:00 на трасі в Миколаївській області.

За відомостями ДАІ, машина, за кермом якої перебував архімандрит Лонгін, на великій швидкості з`їхала з траси. Від удару автомобіля об дерево водій помер.

Подробиці уточнюються.