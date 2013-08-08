В автокатастрофі загинув архімандрит Лонгін (Чернуха)
08:52, 08 серпня 2013Кримінал
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ДТП на Миколаївщині
7 серпня в автокатастрофі загинув головний редактор «Церковной православной газеты» архімандрит Лонгін (Чернуха).
Як повідомляє сайт Православие в Украине, трагедія сталася близько 16:00 на трасі в Миколаївській області.
За відомостями ДАІ, машина, за кермом якої перебував архімандрит Лонгін, на великій швидкості з`їхала з траси. Від удару автомобіля об дерево водій помер.
Подробиці уточнюються.
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