Колишнього зека, який зарізав жінку з дитиною, затримали у Хмельницькому

У Хмельницькому правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві матері та дитини, яких 1 серпня знайшли зарізаними у власній квартирі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, підозрюваним виявився 36-річний чоловік, раніше неодноразово судимий. Він 9 липня звільнився із місць позбавлення волі і офіційно ніде не працював.

За даними прес-служби, “того дня колишній засуджений вирішив зайти до знайомої і позичити грошей. Як пояснює сам затриманий, вхідні двері до квартири були незамкнені. Господиня якраз готувала на кухні обід, і вкрай обурилась непроханому гостю, почала кричати й виганяти його. Та чоловік пішов у наступ — вдарив її, а коли жертва втратила свідомість, заволік її до кімнати та зв’язав руки. Свідком жорстокого поводження із матір’ю став її 6-річний син. Хлопчик намагався її захистити, тоді зловмисник схопив кухонного ножа і перерізав дитині горло”.

Наразі затриманий перебуває під арештом. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, удень 1 серпня Хмельницькому знайшли зарізаними 29-річну жінку та її шестирічного сина у їх власній квартирі.