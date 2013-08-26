Міліція затримала підозрюваного у вбивстві 3-річної дитини

Співробітники міліції затримали 38-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 3-річного сина своєї співмешканки в Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міськуправлінні міліції, співробітники кримінального розшуку затримали підозрюваного вранці 26 серпня.

”Злочинець встиг виїхати за межі м. Миколаєва і переховувався від правосуддя в одному з міст України”, - повідомили в міліції.

Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, інформація про смерть дитини надійшла 24 серпня. На тілі малюка було багато синяків, подряпин і опіків.

Співробітники міліції встановили, що до смерті дитини може бути причетний співмешканець її матері.

За попереднім висновком експерта, смерть дитини наступила в результаті закритої черепно-мозкової травми і крововиливу.

Слідчим відділом центрального райуправління миколаївської міліції почато кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).