В Україні рівень дитячої злочинності зменшився, - Ратушняк

В Україні впродовж останніх років спостерігається чітка динаміка зниження рівня злочинності в дитячому середовищі. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк під час підбиття підсумків службової діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей обласних управлінь внутрішніх справ за сім місяців цього року.

За словами заступника, наприклад, на 35,7% зменшилася кількість кримінальних правопорушень, вчинених дітьми, на 35,3% зменшилася кількість самих дітей, які скоїли ті чи інші злочини, а також майже вдвічі зменшилася рецидивна злочинність і кількість дітей, які вчинили правопорушення у стані алкогольного сп'яніння.

Ратушняк також звернув увагу, що подібних результатів вдалося досягти завдяки впровадженню нових підходів в організації профілактики правопорушень серед неповнолітніх, повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Зокрема, робота міліціонерів з приміщень органів внутрішніх справ перенесена безпосередньо на територію навчальних закладів, а також за місцем проживання підлітків.

"Важливими є заходи загальної та індивідуальної профілактики, які проводяться з використанням інтерактивних методик і залученням дітвори до організованих форм дозвілля, здорового способу життя та сприяння у патріотичному вихованні. Сьогодні до цієї роботи залучаються громадські та міжнародні організації, налагоджується зв'язок з інститутами громадянського суспільства. Вводиться також новий формат взаємодії співробітників міліції з представниками адміністрацій шкіл - вже цього року подібна співпраця буде відбуватися на підставі укладеної типової угоди між керівниками шкіл і міліцією" , - додав Віктор Ратушняк.

Наостанок заступник міністра поінформував присутніх про нові вимоги, що висуваються до керівників та всіх співробітників підрозділів кримінальної міліції у справах дітей.

"Дуже актуальними, як і раніше, залишаються питання перетворення міліції на структуру, здатну забезпечити умови для безпечного і стабільного життя кожної дитини, в тому числі і тих, хто конфліктує з законом. Це, у свою чергу, вимагає оновлення, як законодавчої бази, так і нормативно-правових актів, які регламентують діяльність служби. У першу чергу, проблема стосується приймальників-розподільників для дітей, введення служби апробації для неповнолітніх, які конфліктують із законом, а також належить вирішити інші проблеми служби", - підсумував Віктор Ратушняк.