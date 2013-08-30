Мельник в державі з якою Україна не має договору про екстрадицію - ЗМІ

Екс-ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник перебуває в одній з європейських держав, з якою Україна не має договору про екстрадицію осіб, які перебувають у розшуку.

Про це пише «КоммерсантЪ - Україна» з посиланням на джерела в центральному апараті МВС і Головному слідчому управлінні МВС.

У разі піймання ректора ця обставина, на думку юристів, може затягнути процес його передачі на батьківщину.

”Немає впевненості, що навіть якщо його затримають, він буде екстрадований до України. Може вийти черговий Лазаренко”, - додало джерело в МВС.

Як повідомлялося, 27 серпня голова МВС Віталій Захарченко заявив, що міліції вдалося встановити країну, в якій переховується Мельник. Раніше повідомлялося, що ректор може перебувати в Австрії. Тим часом, за даними Міністерства юстиції, Україна не має договорів про екстрадицію з більшістю держав Євросоюзу.

Мельника було затримано 27 липня при отриманні хабара і як запобіжний захід поміщено під домашній арешт. Проте в ніч на 9 серпня він зняв електронний браслет, що відстежує його переміщення, і втік.

Мельника було оголошено в міжнародний розшук.