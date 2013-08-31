У Горлівці пограбували громадянина Франції

У Горлівці Донецької області правоохоронці затримали двох 20-річних хлопців, які пограбували громадянина Франції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, злочин було скоєно у кафе, розташованому у житловому масиві «Сонячний». Там 35-річний громадянин Франції перебував на літньому майданчику в очікуванні зустрічі з місцевою мешканкою, з якою він познайомився по Інтернету.

Коли він відлучився до туалету, хлопці, які сиділи за сусіднім столиком, схопили сумку іноземця, в якій були три мобільні телефони, планшет, документи і його портмоне з 500 доларами, і зникли.

За словами начальника сектору кримінального розшуку Калінінського райвідділу міліції Горлівки Дмитра Крикунова, про те, що сталося, міліції повідомили працівники кафе.

«Особи двох 20-річних товаришів, що скоїли замах на майно гостя міста, ми встановили одразу, проте на той момент вони вже встигли залишити межі міста, а також позбавитися оргтехніки, яку, як вони пояснили, просто викинули в один із сміттєвих баків у центрі міста, а грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд», - пояснив правоохоронець.

Зараз зловмисників затримано, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, скоєна за попередньою змовою осіб) КК України, санкція якої передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, і вживаються заходи з розшуку викраденого майна і повернення його законному власнику, зазначено у повідомленні.