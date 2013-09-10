Захарченко зустрівся з керівником МВС Угорщини

Міністри внутрішніх справ України та Угорщини відзначили конструктивність та плідність багаторічної співпраці між МВС України та МВС Угорщини. Віталій Захарченко ознайомився із досвідом організації роботи Ситуативного центру Головного управління Національної поліції Угорщини.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під час робочого візиту до Угорщини Віталій Захарченко зустрівся з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером.

Під час зустрічі були обговорені питання двостороннього співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки, взаємодії у міжнародному розшуку злочинців, а також співпраці правоохоронних органів у прикордонних регіонах.

На переговорах сторони відзначили конструктивність та плідність багаторічної співпраці між МВС України та МВС Угорщини.

Віталій Захарченко та Шандор Пінтер підкреслили взаємну зацікавленість у подальшому розвитку співробітництва українських та угорських правоохоронців, постійному обміні інформацією та досвідом у сфері боротьби зі злочинністю, проведенні на регулярній основі зустрічей фахівців обох міністерств.

У рамках програми візиту міністр внутрішніх справ України відвідав у Будапешті Головне управління Національної поліції Угорщини та зустрівся з її начальником генерал-лейтенантом поліції Каролем Паппом.

Віталій Захарченко ознайомився із діяльністю та оснащенням Чергової частини та Ситуативного центру Головного управління Національної поліції Угорщини, а також з організацією роботи угорської поліції.



Фото: МВС України

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо стану взаємодії між українською міліцією та угорською поліцією, а також щодо шляхів поглиблення цієї співпраці.