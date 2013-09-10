Житель Херсона перерізав газовий шланг і погрожував підірвати дім

У Херсоні вчора увечері 50-річний чоловік погрожував підірвати квартиру в 9-поверховому будинку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Херсона, на місце події оперативно виїхали рятувальники УДСНС і міліція, а також фахівці ПАТ «Херсонгаз».

Першими на місце події прибули бійці ”Беркута». Вони проникли в квартиру і знешкодили «терориста».

Затриманого одразу ж відправили машиною «швидкої допомоги» до психіатричної лікарні.

Також було встановлено, що лише кілька днів тому «терорист» повернувся додому саме із вказаної лікувальної установи.

Очевидно, відзначили в Управлінні, цього разу він затримається там надовго, бо ступінь його захворювання виявився небезпечнішим для суспільства, ніж вважали лікарі психіатричної лікарні, оскільки хворий справді збирався реалізувати свої погрози. Про це свідчить, зокрема, перерізаний шланг газової плити. Наслідки події могли бути набагато трагічнішими, але, на щастя, концентрація газу в повітрі не встигла досягти критичної позначки, зазначається в повідомленні.