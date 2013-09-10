Захарченко візьме участь у засіданні Ради міністрів внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відбув з робочим візитом до Астани, де візьме участь у засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До порядку денного засідання, що відбудеться у столиці Казахстану, включені питання щодо виконання країнами-учасницями положень міждержавних угод у сфері боротьби зі злочинністю, а також інші аспекти практичної діяльності правоохоронних відомств.

Зокрема, йтиметься про здійснення міждержавного розшуку осіб, підвищення ефективності у питанні повернення неповнолітніх до держав їхнього постійного проживання тощо.

Крім того, сторони розглянуть хід виконання завдань, поставлених на попередньому засіданні: щодо розробки проектів Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі злочинністю на 2014-2018 роки та Програми співробітництва держав-учасниць СНД у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів та протидію наркоманії на 2014-2018 роки.