Чоловік намагався спалити себе біля райвідділу міліції

У Червонограді Львівської області працівники міліції запобігли самогубству 53-річного чоловіка, який через сварку зі сусідами намагався вчинити акт самоспалювання.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, подія сталася 6 вересня близько 17:00 поблизу райвідділу міліції зупинився чоловік, який, взявши до рук банку з невідомою рідиною, вилив її на свої ноги, після чого підпалив.

За словами начальника Червоноградського міського відділу міліції Володимира Калиша, працівники міліції миттєво зреагували на цей факт - одразу погасили полум’я та викликали швидку допомогу. Що важливо, то до порятунку чоловіка долучилися і звичайні перехожі, які разом з працівниками міліції гасили вогонь на людині.

У Червоноградській міській лікарні, куди доставили 53-річного чоловіка каретою швидкої медичної допомоги, останньому діагностували термічний опік 2-3 ступенів обох нижніх кінцівок.

Як розповіла помічник начальника Червоноградського МВ міліції Оксана Козачок, під час перевірки правоохоронці з’ясували, що того дня на вулиці С.Володимира у місті Червонограді потерпілий облив свої кінцівки розчинником для фарб, після чого підпалив їх.

У своїх поясненнях місцевий житель повідомив, що вдався до акту самоспалення через побутові конфлікти зі сусідами.

За вказаним фактом співробітники Червоноградського міського відділу міліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк).

Триває досудове слідство.