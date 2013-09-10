У МВС обговорили реалізацію програми Tahcle в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч національної робочої групи з питань реалізації програми Tahcle в Україні. Дана група була створена відповідно до вимог Меморандуму про взаєморозуміння з метою імплементації Програми Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до складу групи ввійшли представники МВС України, Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Міжнародної організація з питань міграції в Україні (МОМ) та представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Під час зустрічі присутні обговорили план реалізації Програми за результатами проведення навчання для правоохоронців, етапи реалізації Програми в Україні.

Детально зупинилися учасники і на процесі навчання правоохоронців та підготовці відповідних навчальних й методичних матеріалів.

Наступна зустріч робочої групи запланована на кінець жовтня цього року. Зокрема, заплановано проведення представниками БДІПЛ ОБСЄ ознайомчого семінару для керівників структурних підрозділів правоохоронних органів з питань запровадження програми Tahcle в Україні.



Фото: МВС України

Нагадаємо, що 6 липня минулого року між МВС України та Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Укладення цього документу надасть можливість підвищити ефективність боротьби зі злочинами, вчиненими на ґрунті ненависті, а також залучити міжнародну технічну допомогу з метою підвищення кваліфікації працівників Міністерства внутрішніх справ України в цій сфері. 13 листопада того ж року було проведено робочу зустріч з представниками Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) та представниками структурних підрозділів МВС щодо імплементації Програми БДІПЛ ОБСЄ.