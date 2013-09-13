У Донецьку вилучили фальсифікованої горілки на 6 млн грн

Працівники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами (УДСБЕЗ) Головного управління МВС України в Донецькій області виявили та вилучили фальсифіковану горілку на понад 6 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю обласного главку міліції, до правоохоронців звернулися жителі м.Донецька і повідомили, що на одній території міста, яка охороняється, зберігається підроблена горілка у великій кількості. Міліціонери виїхали на місце, вилучили понад 400 тис пляшок підозрілої продукції та відправили її на експертизу. За підсумками експертизи було встановлено, що надані зразки частково не відповідають встановленому ДСТУ і є горілчано-спиртовою сумішшю. Марки акцизного збору України, наклеєні на пляшки, теж виявилися підробленими.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.199 КК України (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного збору).

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

В даний час проводяться заходи щодо встановлення осіб організаторів підпільного лікеро-горілчаного бізнесу.