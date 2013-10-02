В Ужгороді на хабарі затримали працівника військкомату

Старший прапорщик одержав гроші від матері двох синів-призовників, аби відстрочити їм призов у військо. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Днями в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню у приміщенні адмінбудівлі Закарпатського обласного військового комісаріату в Ужгороді у службовому кабінеті начальника відділу комплектування та призову працівниками Закарпатського УБОЗу було затримано 39-річного старшого прапорщика, інструктора відділення комплектування та призову.

Військовослужбовця затримали «на гарячому»: він вимагав та одержав хабар у розмірі 6,5 тисяч гривень від мешканки Ужгородського району за те, щоб її двом синам 18-ти та 20-ти років відстрочили призов на військову службу. Гроші правоохоронці вилучили, прапорщика затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання в Ужгороді.

Дану подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст.368 ч.4 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває досудове слідство.