У Львові вже зводять перший поверх "прозорої" будівлі міської міліції

Розпочалася активна фаза будівництва нового приміщення міського управління міліції на вулиці Стрийській у Львові. Вже тривають роботи із зведення першого поверху будівлі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, про це повідомив під час чат-конференції начальник Львівського міського управління міліції підполковник міліції Сергій Зюбаненко.

Як відмітив Сергій Зюбаненко, нова будівля приміщення міського управління міліції Львова є „унікальною”.

„Приміщення у Львові є унікальним, бо ділянка, де воно будується ідеально для цього підходить. Коли я був у Грузії, то я переконався, що такі скляні, прозорі приміщення мають бути на відкритій місцевості, а не бути затисненими у центральній частині міста. Це буде сучасно, відкрито і креативно та адаптовано до місцевості”, – сказав Сергій Зюбаненко.

Взірцем для нового приміщення у Львові стала будівля поліції у місті Тбілісі.

Він також відмітив, що основною причиною будівництва є удосконалення технічної бази, зокрема, розвивати систему камер відеоспостеження, встановлення GPS-навігації в автомобілях усіх нарядів міліції міста, оновлення лінії „102”, підбір висококваліфікованих кадрів.

Як поінформував Сергій Зюбаненко, встановлення камер розпочнеться у 2014 році. Він відмітив, що це зумовлено тим, що необхідна центральна база з комунікаціями, де буде сервер. „Це все вже є в проекті. Як тільки це буде готове на певній стадії, ми відразу почнемо встановлювати”, - зазначив Сергій Зюбаненко.

Він також розповів, що після встановлення камер у центрі міста, наряди міліції буде передислоковано у райони з концентрацією квартирних крадіжок та вуличних злочинів.

Будівництво нового управління міліції Львова коштуватиме 47 млн грн. Анонсувався початок будівництва нового управління ще в червні 2013 року. Будівля матиме п’ять поверхів на площі близько 4 тис. кв. м. Завершення будівництва планується до 2015 року.