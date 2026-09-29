Apple готує масштабний редизайн MacBook Pro із трьома функціями, на які чекали роками

Преміальний ноутбук отримає OLED-екран, підтримку сенсорного керування та новий виріз замість звичного "чубчика2.

Компанія Apple готує масштабний редизайн MacBook Pro, який стане найважливішим оновленням за кілька років. За даними 9to5Mac, ноутбук вийде вже в жовтні і отримає відразу три помітні зміни.

OLED-дисплей

Важко переоцінити значення технології дисплея для пристрою, на який багато користувачів дивляться цілий день. Проте протягом багатьох років Mac відставав від інших продуктів Apple у плані найсучаснішої технології дисплеїв.

OLED вже давно використовується в iPhone, а в 2024 році iPad Pro отримав двошаровий OLED-дисплей. Тепер така технологія нарешті має з’явитися й у MacBook Pro.

Відео дня

Очікується, що оновлений MacBook Pro з OLED забезпечить глибший чорний колір і високий контраст. Це також має позитивно позначитися на автономності, хоча кінцевий час роботи залежатиме від самого дисплея та налаштувань системи.

Сенсорний екран

Apple тривалий час запевняла, що Mac не потребує сенсорного дисплея, незважаючи на те, що така функція вже давно присутня в ноутбуках конкурентів. Однак тепер, якщо вірити чуткам, ситуація нарешті зміниться: MacBook вперше отримає підтримку сенсорного керування.

Новий MacBook Pro дозволить взаємодіяти з macOS пальцями, але основними способами керування, як і раніше, залишаться клавіатура та трекпад. Сенсорне керування стане додатковим способом взаємодії, а не заміною традиційних методів.

Це дозволить користувачам, які звикли до сенсорних екранів iPhone, iPad та інших комп’ютерів, отримати аналогічний досвід на Mac.

Жодного вирізу

Під час попереднього масштабного редизайну MacBook Pro у 2021 році Apple додала до ноутбука виріз у верхній частині екрана, який вперше з’явився в iPhone. Пізніше таке рішення перейшло й у MacBook Air, ставши частиною сучасного дизайну ноутбуків Apple.

У нового MacBook Pro, за чутками, виріз зникне. Замість нього компанія встановить камеру в невеликому отворі на дисплеї – рішення, яке, ймовірно, нагадуватиме дизайн нових iPhone.

Разом із ним на Mac, як очікується, з’явиться Dynamic Island. Завдяки цьому область навколо камери буде інтегрована в інтерфейс ноутбука приблизно так само, як це відбувається на iPhone.

За даними ЗМІ, до кінця 2026 року Apple представить ще 8 пристроїв. Окрім MacBook Pro з сенсорним OLED-екраном, очікуються новий iMac, iPad mini та пристрої для розумного дому

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела велику презентацію своїх новинок. Головним анонсом став перший iPhone зі складаним екраном. Флагманські iPhone 18 Pro також отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

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