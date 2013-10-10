У Маріуполі міліціонери розкрили подвійне вбивство з підпалом

За підозрою у вчиненні вбивства чоловіка і жінки у селищі Гавань (Приморський район Маріуполя) затримано родича потерпілих. Хлопець дає свідчення і пояснює мотиви свого жорсткого вчинку.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

7 жовтня цього року при гасінні пожежі у приватному домоволодінні були виявлені тіла двох громадян з численними колото-різаними ранами.

Оперативники встановили, що в травні цього року сім'я потерпілих оформила кредит. Поручителями виступили їхні близькі люди. Гроші позичальники взяли на прохання самих поручителів для придбання комп'ютерної техніки. Відповідно й повертати борги повинні були поручителі.

Проте своєчасно вносити суми на рахунок власники придбаного обладнання не поспішали. Потерпілий почав вимагати погашення боргових зобов'язань і погрожував зверненням до міліції. На ґрунті цього між сім'ями виник конфлікт.

У ніч з 6 на 7 жовтня до господарів будинку на вулиці Залізничній прийшов їхній родич з намірами поставити крапку у цій скандальній ситуації. На кухні його зустрів голова родини. Після словесних образ гість дістав ніж і завдав численних ножових поранень. Після цього він хотів залишити будинок, однак почув, що в іншій кімнаті хтось є. Коли увійшов, то побачив на ліжку жінку. Щоб вона не змогла розповісти про те, хто завдав її чоловікові ножові поранення, зловмисник розправився з нею таким же чином.

Наразі вилучено речові докази, з фігурантом проводяться слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.