ВР розгляне зміни до Конституції про гарантії незалежності суддів
На сьогоднішньому засіданні
Верховна Рада сьогодні планує розглянути проект закону про внесення змін до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів, внесений Президентом України Віктором Януковичем.
Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розглянути в другому читанні законопроект “Про внесення зміни до статті 6 Закону “Про державний бюджет України на 2013 рік” (щодо НАК “Нафтогаз України”).
Крім того, передбачається розгляд законопроекту, який стосується гуманізації кримінального законодавства.
Також у порядку денному на сьогодні розгляд законопроекту щодо дострокового припинення повноважень членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Передбачається і розгляд законопроектів у другому читанні про суспільне телебачення і радіомовлення та про реформування друкованих ЗМІ.