Фонд ООН розробить навчальну програму для дільничних

Фонд ООН готовий сприяти міліції у виконанні покладених на неї завдань. Робоча зустріч відбулася в рамках продовження співпраці із громадськими організаціями, що опікуються правами громадян, зокрема – Всеукраїнської благодійної організації (ВБО) «Турбота про літніх в Україні».

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Глава представництва Фонду народонаселення ООН (ФН ООН) в Україні Нузхат Есан висловила подяку українським правоохоронцям за те, що вони приділяють значну увагу питанням захисту прав різних категорій людей, і зокрема такої вразливої, як літні громадяни.

За її словами, аби підвищити можливості людей похилого віку вирішувати проблеми, що їх турбують, а також підняти рівень довіри до роботи міліції, представники Фонду народонаселення ООН в Україні розроблять пілотний проект навчальної програми.

«Ми розуміємо важливість роботи дільничних інспекторів міліції і хочемо навчити їх специфіці спілкування саме з людьми похилого віку, аби правоохоронці краще розуміли їхні потреби», – зазначила Нузхут Есан.

Програма розроблятиметься з урахуванням досвіду кількох країн, однак найближчим часом буде адаптована до українських реалій. Крім того, Фонд заявив про готовність сприяти виготовленню та розповсюдженню пам’яток із серії «Що робити, якщо…». У них описані алгоритми дій у разі виникнення різних ситуацій: як не стати жертвами зловмисників, як діяти у разі втрати паспорта чи коли зникла близька людина тощо.



Фото: МВС України

За словами начальника Управління зв’язків із громадськістю МВС Сергія Бурлакова, наразі у відомстві наполегливо працюють над тим, аби якнайефективніше організувати профілактичну діяльність серед населення і таким чином запобігати найбільш поширеним видам протиправних посягань.

«Ми прагнемо бути максимально корисним людям і хотіли би співпрацювати з вами у питаннях захисту прав різних верств населення, утому числі – дітей і молоді», – наголосив керівник підрозділу МВС.

Він також висловив подяку представникам ФН ООН за розуміння важливості роботи міліції та готовність надати підтримку у виконанні покладених на неї завдань.