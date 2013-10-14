Працівники УБОЗу видворили з України «злодія в законі»

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю видворили за межі території України «злодія в законі». Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Після звільнення з місць позбавлення волі він продовжував вести кримінальне життя та дотримуватися «злодійських» традицій. На території України, користуючись «злодійським» авторитетом, намагався вплинути на криміногенну обстановку.

Однак йому завадили оперативники ГУБОЗ. Чоловіка разом із своїм охоронцем в центрі Києва затримали бійці спецпідрозділу швидкого реагування «Сокіл».

Наразі кримінальник не становить жодної загрози для мешканців України, його видворено за межі нашої держави.