У Запоріжжі затримали ще одного члена «банди Лисих»

У Запоріжжі співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю викрили ще одного члена «банди Лисих».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ Міністерства внутрішніх справ України.

«У зловмисника вилучили пістолет із кримінальним минулим: результати експертизи показали, що дану зброю спільники використовували при скоєнні злочинів», - йдеться в повідомленні.

Відносно нового затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, наразі 8 учасників організованої злочинної групи, названої «бандою Лисих», очікують вироку суду за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької області із застосуванням вогнепальної та холодної зброї. Серед них замовні вбивства, вимагання, грабежі, незаконне заволодіння транспортним засобом та інші.

Учасникам банди загрожує найвища міра покарання – довічне позбавлення волі.

Триває слідство.