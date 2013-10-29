На Закарпатті на хабарі затримали посадовця управління соцзахисту

У Закарпатській області посадовець вимагав та одержав від жительки Тячівсього району 2,5 тисяч доларів за призначення її на посаду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, із заявою в Тячівський райвідділ міліції звернулася жителька одного з сіл району, котра працює в управлінні соціального захисту населення при Тячівській райдержадміністрації. Жінка повідомила про те, що начальник одного з місцевих управлінь соцзахисту вимагає від неї хабар 2,5 тисяч доларів за призначення її на посаду спеціаліста очолюваного ним управління.

Відомості про дану подію було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У результаті здійснення оперативно-слідчих дій працівники Державної служби по боротьбі з економічними злочинами затримали грошолюбивого держслужбовця у нього вдома після одержання ним від заявниці вказаної суми грошей.

Фігуранта справи поміщено в ізолятор тимчасового тримання Тячівського РВ УМВС, йому повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Обставини справи повинно з’ясувати слідство.