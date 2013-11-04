На Київщині перепоховали останки 15 радянських солдат

У селі Гатне Київської області на території Меморіалу воїнам-визволителям відбулося перепоховання останків 15-ти воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, мітинг-реквієм розпочався хвилиною мовчання, після чого віце-прем'єр Юрій Бойко звернувся до ветеранів зі словами вдячності за мужність і героїзм, та побажав, аби вони ще довго жили й передавали свій життєвий досвід молодому поколінню.

Водночас голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк у своїй промові підкреслив, що війна не закінчується доти, поки не похований останній загиблий на ній солдат. «Саме завдяки наполегливій роботі пошуковців загону «Дніпро-Україна» протягом двох років було знайдено та перепоховано 1400 останки загиблих воїнів», - зазначив Анатолій Присяжнюк.

У пам'ять про полеглих захисників Вітчизни було відслужено урочистий молебень. З належними християнськими почестями останки загиблих червоноармійців були віддані землі. Після перепоховання пролунав військовий салют та відбулося покладання квітів до братської могли, де знайшли свій вічний відпочинок радянські воїни.

Під час охорони громадського порядку, який забезпечували правоохоронці Києво-Святошинського районного відділу міліції, порушень не виявлено.