Правоохоронці України і Білорусі вчились протидіяти тероризму

Представники Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України взяли участь у проведенні спільних навчань з питань протидії актам ядерного тероризму для представників правоохоронних та інших органів державної влади України та Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, навчання відбулися минулого місяця. Мета навчань – удосконалення професійних умінь та навичок зазначених експертів у протидії ядерному та радіологічному тероризму із урахуванням можливостей міжнародного співробітництва.

Спільні навчання фахівців дозволили виявити можливості кожної із представлених держав у проведенні необхідних заходів щодо попередження актів ядерного тероризму та необхідних заходів реагування у випадку їх вчинення.

Як зазначено в повідомленні, учасники навчань також звернули увагу на необхідність якісного покращення рівня проведення кримінального аналізу відповідними правоохоронними органами.

Під час заходу між учасниками навчань склався конструктивний діалог, у ході якого фахівці змогли обмінятися корисною інформацією.