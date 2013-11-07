Лікарі МВС навчали журналістів надавати першу допомогу

Якщо хоча б 10% населення вмітиме надавати першу невідкладну медичну допомогу, то смертність в нашій державі може зменшитися на 20%. Про це повідомила заступник начальника Центральної поліклініки МВС Оксана Босак під час навчань для журналістів щодо надання постраждалим першої медичної допомоги.

«Дуже важливим є те, що пересічні громадяни вміють надати першу долікарську допомогу. Наприклад, у європейських країнах майже 40% населення можуть надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої. А у зв’язку з тим, що Україна є 5-ю за рівнем смертності в Європі, для нас питання навчання громадян таким навичкам дуже актуальне. Якщо хоча б 10% населення вмітиме надавати першу невідкладну медичну допомогу, то смертність в нашій державі може зменшитися на 20%» – наголосила Босак, пише УЗГ МВС України.

Що таке серцево-легенева реанімація, практично та теоретично продемонстрував присутнім лікар відділення виїзної медичної допомоги Центральної поліклініки МВС України Олександр Звягінцев. Він детально розповів представникам ЗМІ про зупинку серця: її причини, ознаки та симптоми. Окремо зупинився і на допомозі потерпілому при асфіксії.

Також журналістам на манекені було продемонстровано застосування дефібрилятора.



Фото: МВС України

За словами медика, у Європі цей апарат широко застосовується. «У всіх громадських місцях він є у вільному доступі, тому у разі необхідності, кожен громадянин може ним скористатися», – зазначив Олександр Звягінцев.

Варто зазначити, що й самі представники ЗМІ спробували на манекені зробити непрямий масаж серця, що деяким вдалося майже на «відмінно».

«Що стосується сьогоднішніх навчань, то вони вкрай важливі, адже часто на місце події першими прибувають саме представники ЗМІ», – наголосив речник УЗГ МВС України Сергій Бурлаков.

Також він нагадав присутнім про нещодавні спільні навчання медичних бригад правоохоронних відомств, під час яких працівники міліції продемонстрували свої вміння у наданні невідкладної допомоги як самим собі, так і своїм «постраждалим» колегам.