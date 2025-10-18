Зазначається, що компанії необхідно скоротити витрати.

Німецький авіаперевізник Lufthansa може скасувати близько 100 внутрішніх рейсів на тиждень у Німеччині наступного літа. До цього рішення підштовхують високі авіаційні податки і збори в країні, які знижують рентабельність.

"Без скорочення витрат на розміщення подальші скорочення будуть неминучі. Йдеться про 100 внутрішніх рейсів на тиждень, які можуть бути скасовані наступного літа", - генеральний директор компанії Карстен Шпор в інтерв'ю Welt.

За його словами, серед маршрутів, що розглядаються, - рейси з Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк і Дрезден, де авіакомпанія вже працює зі збитками. Шпор вказав на подвоєння державних витрат на діяльність у Німеччині з 2019 року.

Він зазначив, що Lufthansa фіксує більш високе завантаження в першому, бізнес- і преміум-економ-класах, що відображає більш високе податкове навантаження на квитки економ-класу.

Lufthansa намагається оговтатися від торішнього падіння прибутку і маржі та планує скоротити 4000 адміністративних посад до 2030 року. Компанія докладає зусиль для підвищення прибутковості.

Крім того, авіакомпанія змінить категорії крісел у бізнес-класі в рамках проєкту Allegris. Оновлення торкнеться далекомагістрального флоту авіакомпанії.

