Найнебезпечніший момент зустрічі в Білому домі не був пов'язаний з Україною.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського в Білому домі в рамках відновлення зусиль із припинення війни Росії в Україні. Зустріч спочатку проходила в присутності преси без будь-яких серйозних перепалок між сторонами. Видання The Hill називає 5 ключових висновків за підсумками переговорів.

1. Трамп охолодив запал України щодо "Томагавків"

Трамп, очевидно, відкинув прагнення України придбати крилаті ракети великої дальності "Томагавк", заявивши, що Вашингтону "нелегко" надати боєприпаси.

Військові експерти повідомили The Hill цього тижня, що ракети, здатні літати на високих дозвукових швидкостях і на малих висотах, щоб ухилятися від радарів, нададуть Україні збільшену дальність і можливості вражати російські військові об'єкти та продовжувати завдавати ударів по енергетичних об'єктах Кремля.

Пізніше на пресконференції після зустрічі з Трампом Зеленський, коментуючи питання про "Томагавки", заявив, що "цю тему ніхто не скасовував, нам потрібно над нею більше працювати".

2. Трамп і Зеленський по-різному оцінюють прагнення Путіна до миру.

Трамп з оптимізмом дивиться на припинення війни Росії в Україні, розвиваючи, на його думку, імпульс, отриманий після переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Однак Володимир Зеленський у п'ятницю висловив зовсім іншу точку зору, вказавши на відмову Путіна припинити вогонь, незважаючи на вимоги Трампа, пише The Hill.

3. Зеленський отримав комплімент з приводу свого гардероба

"Я думаю, що він має чудовий вигляд у цьому піджаку. Він чудовий. Сподіваюся, люди це помітять. Він дуже стильний", - сказав президент про вбрання Зеленського.

Раніше Зеленський зазнав критики після того, як під час свого лютневого візиту до Білого дому він не надів піджак.

4. Трамп розкритикував Іспанію за витрати на оборону

Трамп розкритикував Іспанію за те, що вона не взяла на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону до 5 відсотків від ВВП, про що союзники домовилися на саміті НАТО в червні.

"Іспанія не була лояльна до НАТО. Вони єдині - всі підняли цей показник, як ви знаєте. Тобто, ви були на 2 відсотки, а всі вони підняли до 5 відсотків, але Іспанія з цим не погодилася", - сказав президент. "Я думаю, Іспанію слід за це засуджувати".

5. Трамп обрушився з образами на Мадуро

Найбільш вибухонебезпечний момент зустрічі виявився пов'язаний не з Україною, а з ескалацією конфронтації Трампа з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

"Він не хотів би мати справи зі США", - заявив Трамп, різко завершивши прес-конференцію.

"Зауваження Трампа дали рідкісну можливість побачити, як президент втрачає самовладання. Востаннє він публічно виходив із себе під час сумнозвісної лютневої сварки із Зеленським в Овальному кабінеті, яка призвела до короткочасного розриву стосунків між США та Україною", - пише The Hill.

Хоча Зеленському цього разу вдалося уникнути гніву Трампа, розчарування президента Мадуро сигналізує про можливу ескалацію військових операцій США в Карибському морі, зазначає видання.

Зустріч у Білому домі

CNN пише, що зустріч двох глав держав принесла Україні хороші новини, хоча справжня мета, якої прагне Київ, поки що, схоже, недосяжна.

По-перше, Трамп звеличував смертоносні переваги "Томагавків", постачанню яких, за його словами, і була присвячена його зустріч із Зеленським. Як підкреслює видання, новий підхід Трампа може з часом наблизити укладення угоди.

По-друге, Трамп не боїться визнати, що Путін із ним грає, і на саміті в Будапешті буде мудрішим у своїх відносинах із главою Кремля.

