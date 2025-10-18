Трамп раніше публічно говорив про те, що не проти зустрітися з лідером КНДР.

Чиновники з адміністрації президента США Дональда Трампа в приватному порядку обговорювали можливість організації зустрічі американського лідера з главою Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що під час обговорень пропонувалося провести таку зустріч під час візиту Трампа в Азію в листопаді. За словами джерел, американські чиновники ще не приступили до серйозного логістичного планування, необхідного для організації такого візиту.

Співрозмовники видання заявили, що поки що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів. Вони додали, що початкове звернення Трампа до Кім Чен Ина на початку 2025 року так і не отримало відповіді.

У виданні нагадали, що раніше Трамп публічно висловив бажання зустрітися з лідером КНДР. У його перший президентський термін було організовано зустріч із Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні менш ніж через 48 годин після того, як він опублікував у соцмережах запрошення зустрітися.

Джерела зазначили, що інтерес Трампа до потенційної зустрічі з Кім Чен Ином був спочатку пробуджений після того, як він прийняв у Білому домі президента Південної Кореї Лі Чже Мен. Тоді глава Сеула запросив президента США взяти участь у зборах міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і заявив, що цей саміт може надати Трампу можливість зустрітися з главою КНДР.

У виданні додали, що минулого місяця Кім Чен Ин також висловив готовність зустрітися з Трампом під час виступу перед північнокорейським парламентом. Він підкреслив, що у нього залишилися хороші спогади про президента США.

Кім Чен Ин заявив про готовність до переговорів із Трампом - що відомо

Нагадаємо, що у вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США. Проте він уточнив, що це можливо, тільки якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові його країни від ядерної зброї.

Кім заявив, що "досі зберігає теплі спогади про президента США Дональда Трампа". Він додав, що ніколи не відмовиться від ядерного арсеналу заради зняття санкцій.

