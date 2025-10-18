Попри сподівання на мир і прогрес, більшість жителів обох країн сумніваються, що зустріч Трампа й Путіна призведе до реальних результатів.

Майбутній саміт президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, який заплановано у Будапешті, викликав змішані емоції в Росії та Україні. Хоча деякі громадяни сподіваються на зрушення у мирному процесі, більшість не вірить у швидкий прорив, пише Associated Press.

Лідери погодилися зустрітися в угорській столиці "найближчими тижнями". Втім, анонс саміту не викликав бурхливих очікувань.

"Коли Трамп і Путін зустрінуться, я не думаю, що щось буде досягнуто швидко", — сказав агентству Associated Press 36-річний москвич Артем Кондратов.

Відео дня

Він нагадав, що під час попереднього саміту на Алясці у серпні Путін не поступився своїми вимогами, а три раунди мирних переговорів у Стамбулі завершилися без результатів.

"Так, можливо, буде певний прогрес в Угорщині щодо обміну полоненими чи повернення дітей, але конкретних рішень найближчим часом чекати не варто", — додав він.

Інший мешканець Москви, 58-річний Олександр Федотов, навпаки, налаштований оптимістичніше: "Трамп не просто так їде до Європи. Це велика поїздка для нього. Думаю, що прогрес буде".

Понад три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та більш як десять років після анексії Криму багато хто втомився від війни.

"Я бажаю всім добра та миру. Ми всі цього чекаємо, всі росіяни цього хочуть", — сказала 55-річна Світлана із Севастополя.

Втім, у Києві настрої більш стримані.

"Від жодної з цих зустрічей немає жодних очікувань, бо попередні показали, що вони непродуктивні. Трамп чітко показав свою позицію. Він не за Україну", — заявила військова медикиня Марічка Фартушна.

Український ветеран Іван Балацький переконаний, що попри дипломатичні маневри США повинні залишатися на боці України:

"Ми показали всьому світу, що готові боротися до кінця. І ми очікуємо підтримки від наших друзів — американців".

Саміт в Будапешті

Нагадаємо, що у найближчі тижні у Будапешті відбудеться саміт президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Це буде їхня перша зустріч після переговорів на Алясці, які не принесли прориву. Саміт викликав суперечливі очікування.

Анонсований саміт лідерів Росії та США в Будапешті, ймовірно, не наблизить мир в Україні та стане повторенням зустрічі на Алясці, яка закінчилася лише тим, що обіцяні санкції проти РФ знову було відкладено на невизначений термін. Усе тому, що Кремль використовує дипломатію не для досягнення миру, а лише для того, щоб виграти час своїм військовим на фронті, пише DW з посиланням на західних аналітиків.

